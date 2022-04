इरफान खान को याद कर भावुक हुए बेटे बाबिल, फोटो शेयर कर कहा- अब भी तैयार नहीं कि आपको भूल जाऊं

इरफान खान की आज दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। इरफान को याद कर आज फैंस से लेकर सेलेब्स तत सभी काफी इमोशनल हो रहे हैं। वहीं उनके बेटे बाबिल ने ऐसा पोस्ट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस खबर को सुनें