इलाज के बाद इरफान खान ने शुरू की ‘अंग्रेजी मीडियम’ फिल्म की शूटिंग, वायरल हुईं Photo 

एक्टर इरफान खान पिछले साल कैंसर के इलाज के लिए लंदन चले गए थे। इलाज के बाद इरफान खान भारत लौट आए हैं। देश लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इरफान खान ने सुपरहिट फिल्म 'हिंदी मीडियम' की सीक्वल ‘अंग्रेजी मीडियम’ की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो गई है।

फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें सोशल मीडया पर वायरल हो रही है। फोटोग्राफ में इरफान खान अपनी स्टार कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं। दिनेश विजान के प्रोडक्श न में बन रही इस फिल्म को होमी अदजानिया डायरेक्टर कर रहे हैं। इसकी शूटिंग उदयपुर के अलावा लंदन में होगी।

Irrfan Khan resumes work... #AngreziMedium shooting begins in #Udaipur today [5 April 2019]... Directed by Homi Adajania... Produced by Dinesh Vijan... Will be shot in #Udaipur and #London... #AngreziMedium is the sequel to the smash hit #HindiMedium, but with a new story. pic.twitter.com/NWVkYfp0Vt