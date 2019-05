IPL 2019: देखें बॉलीवुड सितारों ने Mumbai Indians की जीत पर Twitter पर कैसे दिए रिएक्शन्स

IPL 2019: आईपीएल 2019 (IPL 2019) में मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने अपने नाम जीत दर्ज की है। कल, 12 मई 2019 को हैदराबाद (Hyderabad) में मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें मुंबई इंडियन्स ने जीत हासिल की है। ये एक ऐसी टीम है जो चार बार आईपीएल की विजेता रह चुकी है।

इसी मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने जमकर पार्टी की और जश्न मनाया। बॉलीवुड सितारों ने जमकर ट्वीट किए और टीम को ढेर सारी बधाई दी। इसमें वरुण धवन (Varun Dhawan) से लेकर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), डायना पेंटी, कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) जैसे बड़े नाम शामिल हैं। देखिए इनके द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स...

What a crazzyyyy final #IPL Cricket ki jeet hui hai — Huma Qureshi (@humasqureshi) May 12, 2019

How many feel @Jaspritbumrah93 won the match for #mumbaiindians ? — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) May 12, 2019

Congratulations @mipaltan for the phenomenal victory. What a thrilling match!!! I almost ate my elbow with tension.😳😬👍🙏👏👏😍 pic.twitter.com/GX1qn78SI0 — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 12, 2019

What a match #mumbaiindians #iplchamps incredible mind blown wowwwww — Varun Dhawan (@Varun_dvn) May 12, 2019

Great tournament great final !!! — Arjun Kapoor (@arjunk26) May 12, 2019

Damn .. what a final. Phew. Congratulations Mumbai Indians. @Jaspritbumrah93 my man of the match. 🏆 — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) May 12, 2019

आपको बता दें कि कल सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अपनी अपकमिंग फिल्म भारत के प्रमोशन के लिए आईपीएल के फिनाले में पहुंचे। इस दौरान सलमान ने बताया कि वो बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे। सलमान ने बताया कि उनके पिता ने एक बार उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा तो उन्हें क्रिकेट की कोचिंग देने का फैसला किया।

सलमान ने बताया कि वो स्कूल से वापस आकर क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। सलमान ने बताया कि उन्होंने कुछ समय तक भारत के पूर्व ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी से कोचिंग ली है। सलमान ने कहा कि अब तो सलीम दुर्रानी भी भूल गए होंगे।