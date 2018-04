MIvRCB: विराट का खेल देखकर रवीना ने शेयर की अपनी Feelings

मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया। दोनों के बीच का मैच काफी दिलचस्प था। रोहित शर्मा ने जहां 94 रनों की पारी खेली, वहीं विराट ने 92 रन बनाए। हालांकि विराट के शानदार खेल के बाद भी आरसीबी नहीं जीत पाई, लेकिन रवीना जरूर विराट से इम्प्रेस हुईं।

दरअसल, विराट का खेल देखकर रवीना ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरा दिल विराट का खेल देखकर बाहर आ रहा है। एक योद्धा की तरह विराट अकेले आरसीबी टीम के लिए लड़े। उन्होंने बहुत ही शानदार खेल खेला।'

My heart going out to @imVkohli ♥️♥️♥️like a lone warrior he battled on for his @RCBTweets team! Well played.