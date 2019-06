Shahrukh Khan नहीं बल्कि ये एक्टर करना चाहते हैं Happy New Year के सीक्वल में काम

बॉलीवुड के जूनियर बी अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) हैप्पी न्यू ईयर (Happy New Year) के सीक्वल में काम करना चाहते हैं। वार्ता के मुताबिक अभिषेक बच्चन ने साल 2014 में प्रदर्शित फराह खान निर्देशित फिल्म हैप्पी न्यू इयर में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ काम किया था।

It’s a sign!!! @iamsrk @deepikapadukone @TheFarahKhan @bomanirani @SonuSood @bindasbhidu

Time to get the band back together guys? pic.twitter.com/FSf6jPaSZY