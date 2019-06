INDvsPAK: मैच के इंतजार में बैठे हैं शाहरुख खान, बेटे के साथ टीम इंडिया को कर रहे हैं चीयर

भारत और पाकिस्तान के बीच आज इंग्लैंड के मैनचेस्टर में कड़ा महामुकाबला होने वाला है। सभी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फिर चाहे आम जनता हो या बॉलीवुड सेलेब्स। इतना ही नहीं शाहरुख खान भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर अपनी और बेटे आर्यन की फोटो शेयर की है जिसमें दोनों ब्लू जर्सी पहने हुए हैं। शाहरुख की जर्सी पर मुफासा और आर्यन की जर्सी पर सिम्बा लिखा हुआ है।

शाहरुख ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, फादर्स डे की स्प्रिट के साथ मैच के लिए तैयार। चलो इंडिया चलो।

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Jun 15, 2019 at 9:29pm PDT

वैसे आज फादर्स डे भी है इसलिए शाहरुख का ये पोस्ट दोनों स्पेशल ओकेशन के लिए है।

Special 'Aarti' performed in Varanasi ahead of #IndiaVsPakistan match in Old Trafford, Manchester later today. #CWC19 pic.twitter.com/rDao4vhNbT