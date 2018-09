‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ से अर्जुन का फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

डायरेक्टर राज कुमार गुप्ता के निर्देशन में बन रही फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ की शूटिंग शुरु हो गई है। इस फिल्म में एक्टर अर्जुन कपूर मेन रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से रिलेटेड अर्जुन कपूर का लुक सामने आया है। अर्जुन कपूर ने अपने लुक को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।

बता दें कि 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में भारत में हुए 2012 से 2014 के बीच हुए एक सीक्रेट मिशन का जिक्र है।। इस कहानी में भारत की सीक्रेट एजेंसियों ने कैसे बिना गोली चलाए एक बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा था, इस घटना को दिखाया जाएगा। इस फिल्म में अर्जुन की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी के रूप में नजर आने वाले हैं।

An exceptionally talented team has come together to tell a story that from day one stirred me from within. Some journeys give you a different perspective on everything u thought u knew. This is one such journey. #IndiasMostWanted @rajkumar_rkg @foxstarhindi @raapchik_films #IMW pic.twitter.com/xqmUON9KIh