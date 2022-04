India's Got Talent 9 के विजेता बने दिव्यांश-मनुराज, ट्रॉफी के साथ मिली चमचमाती कार और इतने लाख रुपये

India's Got Talent 9 Winner: दिव्यांश और मनुराज सोनी टीवी के रिएलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 9 के विनर बन चुके हैं। इनाम के तौर पर दोनों को ट्रॉफी के साथ-साथ एक चमचमाती कार और 20 लाख रुपये मिले हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 18 Apr 2022 07:56 AM

