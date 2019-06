टीम इंडिया ने इंग्लैंड में देखी फिल्म 'भारत', फिर सलमान खान ने ऐसे दी बधाई

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद, इंग्लैंड में मौजूद भारत की टीम फिल्म का आनंद लेते हुए नज़र आई। इतना ही नहीं, भारत देखने के बाद टीम ने एक खूबसूरत तस्वीर के लिए पोज़ भी किया। विश्व कप मैच की भागदौड़ के बीच महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, केदार जाधव, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने आराम करने के लिए कुछ समय निकाला और फ़िल्म भारत का आनंद लिया।

ऑल-राउंडर केदार जाधव ने भारत देखने के बाद एक ग्रुप पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा,"BHARAT KI TEAM BHARAT MOVIE KE BAAD

@hardikpandya7 @msdhoni @klrahul11 @SDhawan25 @atulreellife @BeingSalmanKhan @aliabbaszafar @nikhilnamit @Bharat_TheFilm".

केदार के ट्वीट करने के कुछ ही मिनटों बाद, सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, सलमान खान ने विश्व कप के आगामी मैचों के लिए टीम को शुभकामनाएं भी दी है। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा,"Thank you Bharat team for liking Bharat... shukriya bhaiyon for watching #Bharat in England...best wishes for the upcoming matches... pura #Bharat apke sath hai... #BharatJeetega"

Thank you Bharat team for liking Bharat... shukriya bhaiyon for watching #Bharat in England...best wishes for the upcoming matches... pura #Bharat apke sath hai... #BharatJeetega https://t.co/jusDppfvOc

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 12, 2019

सलमान अभिनीत न केवल अपनी रिलीज से पहले सबसे अधिक एडवांस बुकिंग के साथ सुर्खियों में छाई हुई थी, बल्कि अब एक चार्टबस्टर बनने की कगार पर है। यह केवल सलमान खान की स्टारडम का असर नहीं है बल्कि सलमान के साथ कैटरीना कैफ की जोड़ी ने अपनी रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी थी।

भारत को चारों ओर से सराहना मिल रही है और इसे, अब तक की 'सबसे बड़ी फिल्म' की उपाधि से नवाजा जा रहा है परिणामस्वरूप सलमान खान अभिनीत फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। देश में प्रशंसकों के बीच क्रेज़ देखने मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा उसका प्रमाण है।

टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत फ़िल्म "भारत" का निर्माण अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा अग्निहोत्री, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार ने रील लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया है. यह फिल्म एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित है।