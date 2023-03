शाहरुख-अक्षय से आलिया- दीपिका तक को रणवीर सिंह ने दी ब्रांड वैल्यू में मात, विराट कोहली को भी पछाड़ा, देखें लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

Ranveer Singh beats Virat Kohli as most valued Indian celebrity in brand valuation report: एनर्जी किंग कहलाने वाले रणवीर सिंह अक्सर अपने स्टाइलिश अंदाज और कमाल की एक्टिंग के चलते खबरों में रहते हैं। रणवीर सिंह ने अपने करियर में कई दमदार परफॉर्मेंस दी हैं, हालांकि उनकी आखिरी रिलीज सर्कस और जयेशभाई जोरदार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इसके बावजूद उनकी ब्रांड वैल्यू में बढ़ोत्तरी हुई है। ब्रांड वैल्यू के मामले में रणवीर ने क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। रणवीर ने सिर्फ कोहली ही नहीं बल्कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan),अक्षय कुमार (Akshay Kumar), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), एमएस धोनी (MS Dhoni) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को भी मात दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए टॉप 10 की लिस्ट...

कितनी है रणवीर और विराट की ब्रांड वैल्यू

कॉर्पोरेट इंवेस्टीगेशन और रिस्क कंसल्टिंग फर्म क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 181.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ रणवीर सिंह, भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2022 में 176.9 मिलियन डॉलर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के मुकाबले में रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू में 29.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जोकि 2021 की रणवीर की ब्रैंड वैल्यू 158.3 मिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है। याद दिला दें कि बीते 5 साल से इस लिस्ट में विराट कोहली पहले नंबर पर थे।

क्या है टॉप 10 की लिस्ट...

बता दें कि इस लिस्ट में जहां रणवीर सिंह पहले नंबर पर तो विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। वहीं टॉप 5 में अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का भी नाम है। वहीं हैरान वाली बात है कि लिस्ट में शाहरुख खान का नाम 10वें नंबर पर है। वहीं टॉप 10 में ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और एम एस धोनी का भी नाम शुमार है।