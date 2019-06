CM योगी आदित्यनाथ संग मधुर भंडारकर ने शेयर की तस्वीर

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 47वें जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को उनके साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।

इस तस्वीर के कैप्शन में मधुर भंडारकर ने लिखा, यूपी के माननीय सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। यूपी में सामाजिक, कानून व्यवस्था और आर्थिक दिशा में विकास का आपका प्रयास जारी रहे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे।

Birthday greetings to Hon. CM of UP @myogiadityanath ji. May you continue ur endeavour for Social Development, Law & Order and Economic growth in UP. भगवान आपको स्वस्थ रखे और लोक कल्याण मे अग्रसर रहने की शक्ति दे।🙏 pic.twitter.com/dbgdJ5yiBO