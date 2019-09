IIFA Awards 2019: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने किया परफॉर्म, सारा अली खान-विक्की कौशन ने इस अंदाज में किया आइफा अवॉर्ड्स में डेब्यू

मुंबई में आईफा अवॉर्ड्स की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज से हुई। साल के सबसे खास IIFA अवॉर्ड्स इस बार मुंबई, भारत में आयोजित हो रहे हैं। ये आइफा अवॉर्ड्स का 20वां एडिशन है जिसमें बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे शिरकत कर रहे हैं। अभी तक आइफा अवॉर्ड्स 12 देशों में आयोजित हो चुका है।

इस बार आइफा अवॉर्ड्स के होस्ट आयुष्मान खुराना और अपारशक्ति खुराना हैं। आईफा अवॉर्ड के लिए आयोजन स्थल मुंबई के डोम एनएससीआई एसवीपी स्टोडियम को चुना गया है।

इस बार के आइफा अवॉर्ड्स 2019 में सलमान खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशन, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित और सारा अली खान अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेंगे। सारा अली खान और विक्की कौशन का ये पहला आइफा अवॉर्ड्स 2019 है जिसमें वे डेब्यू करने जा रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं बॉलीवुड सितारे शिकरत, देखें फोटोज़