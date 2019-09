IIFA Awards 2019: 'बेस्ट एक्ट्रेस' बनीं आलिया भट्ट तो 'बेस्ट एक्टर' हुए रणवीर सिंह, यहां देखें Winners List

आईफा अवॉर्ड्स 2019 (IIFA Awards 2019) की काफी धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने उत्साह से भरे अपने स्टाइलिश अंदाज में इस इवेंट पर पहुंच रहे हैं। इसके ग्रीन कार्पेट से शानदार तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। आईफा अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट सामने आ गई है। आइफा अवॉर्ड्स के दौरान जहां बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के हिस्से में रहा, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को अवॉर्ड से नवाजा गया।

यहां देखें आइफा अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट

