IIFA AWARDS 2018: Red Carpet पर शुरू हुई सितारों की एंट्री, ये स्टार्स देंगे परफॉर्मेंस

24 जून की शाम बैंकॉक (थाईलैंड) के सियाम निर्मित थिएटर में 19वें आईफा अवॉर्ड्स 2018 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। रेड कारपेट पर सेलेब्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में शो शुरू होगा जिसमें स्टार्स की एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहां रणबीर कपूर एक बार फिर अपने रॉक स्टार वाले अंदाज में नजर आएंगे। इस शो को फिल्ममेकर करण जौहर और एक्टर रितेश देशमुख होस्ट करेंगे।

विद्या की फिल्म को मिले है सबसे ज्यादा नॉमिनेशन...

जी हां, एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' को इस साल सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले है। जहां विद्या बालन को बेस्ट एक्टर फीमेल की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है तो वहीं बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनेशन में फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी का नाम शामिल है। फिल्म को कुल 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। 'तुम्हारी सुलु' न सिर्फ बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर फीमेल में बल्कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट मेल व फीमेल परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन में भी नॉमिनेशन हासिल किया है।

'न्यूटन' भी रेस में...

इसके अलावा राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' ने भी 'तुम्हारी सुलु' को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जो दूसरी सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्म बनी है। इन दोनों फिल्मों के अलावा कई ऐसी फिल्में हैं, जिनके नाम नॉमिनेशन में आ चुके हैं।

आईफा रॉक्स में सितारों का जलवा...

इससे पहले बीती रात हुए आईफा रॉक्स प्रोगाम में बॉलीवुड सितारों का जलवा रहा। यहां फिल्म‘सोनू के टीटू की स्वीटी’की नुसरत भरूचा और टीवी

अदाकारा मौनी रॉय ने शानदार डांस किया वहीं संगीतकार प्रीतम ने एक लाइव ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व किया। इस शो की होस्टिंग आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन ने की थी।