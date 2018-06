IIFA Awards 2018: बॉलीवुड स्टार्स को Twitter ने दी ये खुशखबरी, देखें शो की बेहतरीन Photos

आईफा अवॉर्ड्स 2018 का बैंकॉक में आगाज हो चुका है। इस खास मौके पर सेलेब्स ने भी आईफा के ग्रीन कार्पेट में जलवे बिखरे। इसी बीच लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आइफा) सप्ताहांत एवं पुरस्कार के लिए विशेष आइफा इमोजी लॉन्च की है।

ट्विटर की ओर से दिए गए बयान के अनुसार, यूजर्स को इसके लिए ट्वीट में सिर्फ ‘#IIFA2018’ का उपयोग करना होगा, जिसके बाद विशेष इमोजी हैशटैग के बाद दिखने लगेगी जिसका डिजायन आइफा पुरस्कार पर आधारित है।

Lights, camera, action! Follow the best of Bollywood on Twitter this week with @IIFA. Tweet with #IIFA2018 to reveal the special emoji and join the conversation! pic.twitter.com/AP1YwePFLK — Twitter India (@TwitterIndia) June 21, 2018

ट्विटर इंडिया के एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप्स की प्रमुख केया माधवानी ने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोगों और बॉलीवुड के प्रशंसकों को आइफा पुरस्कार का इंतजार वर्ष भर रहता है। ट्विटर वैश्विक स्तर पर मौजूद इसके उपभोक्ताओं के लिए उत्सव का माहौल तैयार करने के लिए आइफा का साझीदार बनकर खुश है।

बता दें कि अवॉर्ड फंक्शन की शाम ग्रीन कारपेट से शुरू हुई और ऐसे में वहां पहुंचे सिनेमा जगत के दिग्गज सितारे तो साथ ही बॉलीवुड के नए चेहरों ने भी अपने अंदाज से सभी की खुद पर नज़रें टिका लीं।

इस अवॉर्ड सेरेमनी को आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन ने मिलकर होस्ट किया।

आयुष्मान और कार्तिक ने अर्जुन और वरुण के साथ मिलकर सभी को खूब एंटरटेन किया।

The host and dost of #IIFA2018, @karanjohar at the Press Conference on how IIFA has always been special to him! pic.twitter.com/nxeo4pQzvm — IIFA Awards (@IIFA) June 22, 2018

इनका साथ देने के लिए श्रद्धा कपूर भी मौजूद थी। इन सभी के साथ कैंडिड मूमेंट में नजर आए करण जौहर।

बैंकॉक में हो रहा आईफा अवॉर्ड्स 2018 प्रोग्राम 21 जून से शुरू 23 जून का खत्म होगा। इस अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, कृति सैनन, बॉबी देओल और नुसरत भरुचा जैसी फिल्मी हस्तियां नजर आएंगी।

बिग बॉस 10 विनर मनवीर गुर्जर के साथ लिंक-अप की अफवाहों पर सामने आई काम्या पंजाबी, कहा- सफाई देना पसंद नहीं

इस बार सब की निगाहें मंच पर रेखा की प्रस्तुति का इंतजार करती दिखेंगी। रितेश देशमुख और करण जौहर इस अवार्ड शो की मेजबनी करेंगें।

शादी को लेकर दीया मिर्जा ने खोली हिन्दी सिनेमा की पोल, जानें

इस साल की बात करें तो ‘रेस 3’ में अपने स्‍टाइलिश अंदाज में नजर आए बॉबी देओल भी इस बार यहां परफॉर्म करते नजर आएंगे। बॉबी ने इस बारे में कहा कि मैं आइफा 2018 का हिस्सा बनने को लेकर रोमांचित हूं।



ग्रीन कारपेट पर अनिल कपूर, दिव्या खोसला, भूषण कुमार, कृति सेनन, और दीया मिर्जा जैसे सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। ग्रीन कारपेट पर सितारों का आना लगातार बना हुआ है।

Miss India 2018 बनीं अनुकृति को इस जवाब ने दिलाई जीत, देखें VIDEO