IIFA Awards 2018: अनिल कपूर ने ब्लैक शूट में मारी एंट्री तो सलमान खान की हिरोइन यूलिया ने लूटी महफिल

#rekhaji dance performance #iifaaward2018 20 Saal Ke Baad dance Karenge #IIFAAward main #Pardesiyasong #rekhafanclub #rekha #salmankhan #shahrukhkhan #aamirkhan #varundhawan #deepikapadukonequeen #katrinakaif😍 #AmitabhBachchan #aliabhat #ranbirkapoor_love #ranbirsingh #instafollow #tapseepannu #bollywood #awardsdance #awardsnight #iifa2018 #instaawards

A post shared by #Access Bollywood (@access_bollywood) on Jun 12, 2018 at 10:35am PDT