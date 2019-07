ICC ने विक्की कौशल को बताया श्रीलंकाई कप्तान का हमशक्ल, यूजर्स ने किए ये कमेंट्स

बॉलीवुड के टैलेंटेड और स्मार्ट एक्टर विक्की कौशल ने कम समय में ही बॉलीवुड में एक खास पहचान बना ली है। अब हाल ही में विक्की की तुलना श्रीलंका के कैप्टन दिमुथ करुणारत्ने से की गई। दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल(आईसीसी) ने अपने ट्विटर पर श्रीलंका के कैप्टन दिमुथ के साथ विक्की कौशल की फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि इन दोनों की शक्ल एक-दूसरे से कितनी मिलती है।

While we are at it...How much does Sri Lanka captain #DimuthKarunaratne look like @vickykaushal09 ? pic.twitter.com/JOW264Iu2x — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 2, 2019

हालांकि फैन्स को आईसीसी का ये पोस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। सभी ने कहा कि दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते हैं।

पढ़ें यूजर्स के कमेंट्स...

is this account run by a 10 year old??

Well you are like that naughty kid in class who would do everything but what he is supposed to be doing.

jabardasti mila do

विक्की की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो जल्द ही 1971 में भारत-पाक युद्ध के नायक सैम मानेकशॉ की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही विक्की ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया था। इस पोस्टर में उनका लुक हूबहू सैम जैसा लग रहा था। उन्होंने इस दौरान सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी और मूंछें लगा रखी थीं।





बताते चलें सैम मानेकशॉ का जन्म अमृतसर, पंजाब में 3 अप्रैल 1914 को हुआ था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई की थी। सैम ही वो आर्मी अफ्सर थे जिनके नेतृत्व में 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था।