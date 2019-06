ICC Cricket World Cup 2019: युवराज सिंह के संन्यास लेने के बाद Anushka Sharma से लेकर Varun Dhawan ने किया ट्वीट, देखें

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह ने सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने संन्यास की घोषणा की। इस मौके पर उनके साथ पत्नी हेजल और मां भी मौजूद थीं।

Thank u @YUVSTRONG12 for all the memories and always being a great ambassador of the game #yuvrajsinghretires pic.twitter.com/kLao4K45zM — Varun Dhawan (@Varun_dvn) June 10, 2019

प्रेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवराज सिंह भावुक नजर आए। बताते चलें कि युवराज के क्रिकेट करियर पर एक फिल्म भी दिखाई गई। युवराज सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह संन्यास लेने का सबसे बेहतरीन दिन था। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि जब उन्हें कैंसर हुआ था तो सभी ने उनका साथ दिया था।

Thank you for the memories @YUVSTRONG12 . You've been a warrior and inspiration to so many. I wish you the best in the next inning of your life 🌟🌟🌟 — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 10, 2019

Shahrukh Khan की बेटी Suhana Khan मुंबई के क्लब में हुईं स्पॉट, डांस वीडियो देख रह जाएंगे दंग

सुष्मिता सेन के भाई ने टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा से गुपचुप रचाई शादी, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया खुलासा

Thank you so much for all the memories @YUVSTRONG12 ❤️❤️❤️you will always be my fave .. love always and all the best for everything that lies ahead my friend — Huma Qureshi (@humasqureshi) June 10, 2019

युवराज सिंह ने कहा कि मैंने इस खेल के लिए खून-पसीना बहाया है और अब मेरी प्राथमिकता कैंसर रोगियों की मदद करना है।

I would always be asked this question..who are your favourite cricketers n One of the names in my reply would always b ur name @YUVSTRONG12 ...that’s never going to change ..The life n times of @YUVSTRONG12 ...you will always b missed but never forgotten our friend our hero...❤️ pic.twitter.com/9353zv0miI — Neha Dhupia (@NehaDhupia) June 10, 2019

युवराज सिंह के संन्यास की खबरों ने जैसी सुर्खियां बटोरनी शुरू कीं वैसे ही बॉलीवुड सितारों मे भी उन्हें एक स्पेशल मैसेज देते हुए भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

Thank you for the service you have done to Indian cricket. A true champion who carried himself with decorum at all times. You made memories on the field and off which we as Indian fans shall always cherish. It’s Time.. #Yuvrajsingh #YuvrajSinghRetires #jerseyno12 pic.twitter.com/3Iu11LjegP — ANGAD BEDI! (@Imangadbedi) June 10, 2019

इस दौरान वरुण धवन से लेकर हुमा कुरैशी, अनुपम खेर, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने युवराज को ट्वीट किया।

Dearest @YUVSTRONG12!!! You have inspired millions of Indians all over the world not only as a great cricketer but also as a person whose attitude towards life has been that of a complete WINNER. People like you don’t retire. We will always applaud your strength & courage.🙏😍 pic.twitter.com/Y90auVDj30 — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 10, 2019

बता दें कि युवराज सिंह ने अपना आखिरी वनडे मैच 30 जून 2017 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी की धरती पर खेला। युवराज ने अपना आखिरी टी20 मुकाबला 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरू में खेला।