ICC Cricket World Cup 2019: टीम इंडिया की जीत पर खुश हुए बॉलीवुड सितारे, प्रियंका-शाहिद समेत इन सितारों ने मनाया जश्न

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 (ICC Cricket World Cup 2019) में टीम के हौंसले बुलंद है। बीते दिनों अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम (Indian Team) ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया (Australia) जोकि विश्व विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन रही है, को हरकार टीम इंडिया को बड़ी फायदा पहुंचा है। ऐसे में इस न सिर्फ आम क्रिकेट प्रेमीयों के बीच बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में भी इस जीत को लेकर जश्न का माहौल है। बॉलीवुड स्टार्स ने भारत की जीत का जश्न अपने-अपने अंदाज में मनाते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर स्पेशल ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है।

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी अपने घर पर इस मैच का भरपूर आनंद लिया। प्रियंका ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस मैच का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और जीत का जश्न मनाया।

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने लिखा, "बहुत खूब खेली भारतीय टीम. टीम वर्क और प्रयास का नतीजा। आईसीसी विश कप भी अब हमसे ज्यादा दूर नहीं।

Well played🇮🇳 India. Total teamwork and effort. No time for complacency. ICC World Cup 🏆not too far away from us! — Rishi Kapoor (@chintskap) June 9, 2019

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने लिखा, "भारत जीत गया।

Bharat Wins !!!!!! — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 9, 2019

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने लिखा, "टीम इंडिया की महान जीत। ये एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस था। हम अच्छे दिख रहे हैं। ब्लीड ब्लू।

Great win by #TeamIndia such an all round performance. We look goooood. #BleedBlue — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) June 9, 2019

प्रिति जिंटा (Preity Zinta) ने इंडिया टीम की जर्सी पहने हुए तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ प्रीति ने लिखा, वाह क्या मैच था। क्या शानदार जीत है। बॉलर और बैट्समैन की जबरदस्त कोशिश। ये संडे पूरी तरह फंडे बन गया। #INDvAUS #BleedBlue #ICCCWC2019

वाह क्या मैच था 👍 What a power packed win by India today. Great effort by the batsmen & bowlers. This Sunday is definitely a funday in sunny California and I’m loving every bit of it🔥🇮🇳👍🏏 #ting #INDvAUS #BleedBlue #ICCCWC2019 pic.twitter.com/xnRgidwfNh — Preity G Zinta (@realpreityzinta) June 9, 2019

बता दें भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है, उसने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी। इस जीत के बाद भारत तालिका में चार अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया है।