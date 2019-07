ICC Cricket World Cup 2019: ENGvsNZ का मैच देखने पहुंचे बॉलीवुड सितारे, शेयर की तस्वीरें

ICC Cricket World Cup 2019: न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत बेशक वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में अपनी जगह न बना पाया हो लेकिन क्रिकेट को देखने वाले फैंस की गिनती कम नहीं हुई है। कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला देखने के लिए इंग्लैंड के लॉर्ड्स पहुंचे हैं जिनमें से एक नीना गुप्ता और अनुपम खेर हैं।

फाइनल मैच देखने के लिए दोनों ही बॉलीवुड सितारे लॉर्ड्स पहुंचे हैं। नीना गुप्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें नीना गुप्ता लॉर्ड्स के स्टेडियम में नजर आ रही हैं। तस्वीर के बैकग्राउंड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को खेलते हुए भी देखा जा सकता है। नीना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि टोपी तो इंडिया की पहनी है जी।

इसके अलावा अनुपम खेर की बात करें तो वे भी मैच देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान में पहुंचे हैं। साथ ही ट्विटर के जरिए लगातार फैंस को ताजा अपडेट्स भी दे रहे हैं। देखें उनका ट्वीट...

I am in London. Today is #CricketWorldCupFinal. Have managed a ticket. Thanks to a friend. Shall I go? Dekhne jaoo? Jaldi batao!!! 🤓