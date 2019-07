ICC Cricket World Cup 2019: बॉलीवुड सितारों ने टीम इंडिया को बांग्लादेश पर जीत के लिए दी बधाई

ICC Cricket World Cup 2019: अनुपम खेर (Anupam Kher) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) में भारत द्वारा बांग्लादेश को हराने पर खुशी जाहिर करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी।

Bharat Mata Ki Jai. भारत माता की जय।🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/c22TXuN9Vj — Anupam Kher (@AnupamPKher) July 2, 2019

भारत ने मंगलवार को एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर बांग्लादेश को 28 रनों से हराकर टूनार्मेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है।

इंडिया की जीत के बाद बॉलीवुड सितारों ने इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई दी है। प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर लिखा सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को बधाई।

फैंस ने सेल्फी खिंचवाने के लिए कैटरीना कैफ को घेरा और फिर हुआ कुछ ऐसा

Salman Khan की स्केचिंग करते हुए का वीडियो हो रहा वायरल, यूं कि पुरानी यादें ताजा

अनुपम खेर ने लिखा, भारत माता की जय। वहीं, रवीना टंडन ने भी 'जय हिंद' के साथ टीम का उत्साहवर्धन किया। फिल्म निर्माता अनिल शर्मा ने लिखा जसप्रीत बुमराह के मैजिक ने दिल जीत लिया, बधाई। भारत सेमीफाइनल में, जीत की राह पर, वर्ल्ड कप 2019 अब हमसे दूर नहीं।

अभिनेत्री निमरत कौर ने भी इस पर उत्साह जाहिर करते हुए लिखा कि इंडिया!!! बहुत-बहुत बधाई टीम इंडिया और अब सेमीफाइनल!

गायक गुरु रंधावा भी इस जीत को मनाने के मूड में दिखाई दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि हमने इसे जीत लिया। अब सेमीज पर नजर। हैशटैग टीम इंडिया।