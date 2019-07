ICC Cricket World Cup 2019: सेमीफाइनल में हारने के बाद बॉलीवुड सितारों ने इस तरह किया टीम इंडिया को सपोर्ट

ICC Cricket World Cup 2019: शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारत को आईसीसी विश्वकप के सांसों को रोक देने वाले पहले सेमीफाइनल में बुधवार को 18 रन की हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही भारतीय टीम विश्वकप से बाहर हो गई। भारत की हार के साथ ही करोड़ों भारतीयों का सपना एक झटके में टूट गया। वर्षा बाधित इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 239 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम खराब शुरुआत से उबर नहीं पायी।

हालांकि बॉलीवुड स्टार्स टीम इंडिया को भरपूर प्यार और शुभकामनाएं दे रहे थे लेकिन जीत के हाथ से जाने के बाद बॉलीवुड स्टार्स ने टीम इंडिया को सिर्फ थैंक्यू ही नहीं बल्कि रेस्पेक्ट देकर उनका सपोर्ट किया है। देखें बॉलीवुड सितारों के ट्वीट्स।

वरुण धवन ने ट्वीट कर लिखा कि रेस्पेक्ट और थैंक्यू टीम इंडिया हमें हर चीज देने के लिए।

Respect and thank you team india for giving us everything. #NZvsIND — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 10, 2019

वहीं अर्जुन रामपाल ने लिखा कि टीम इंडिया को प्यार से सपोर्ट किया था। आप सभी ने बहुत ही बढ़िया खेला। शायद आज का दिन हमारा नहीं था। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोग कितना निराशाजनक महसूस कर रहे होंगे। थैंक्यू उन सभी मैच के लिए जिसमें आपने जीत हासिल की थी। टीम से प्यार करता हूं।

Loved supporting our #teamindia you guys played awesome cricket. Just not our day today. I can’t imagine how distraught you guys must be feeling. Thank you for all the wonderful matches you played. Gave us so much to cheer. Love my team. #TeamIndia — arjun rampal (@rampalarjun) July 10, 2019

‘जबरिया जोड़ी’ स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिखा कि आप सभी ने बहुत ही बढ़िया खेला। मेरे दिल के लिए ये गेम देखना बहुत ही मुश्किल भरा था। बस थोड़े ही दूर थे जीत से।

At least we didn't go down without a fight. Well played amazing #TeamIndia. And very well played #NewZealand. Was a very difficult game to watch for my heart. So close:( — Siddharth (@Actor_Siddharth) July 10, 2019

वहीं स्वरा भास्कर लिखती हैं कि टीम इंडिया हम आपसे प्यार करते हैं।

Team Indiaaaaaaa! ☹️☹️☹️☹️☹️ We still love you! #CWC19 p.s. guess who is not watching the finals anymore ?!? 😏😏😏 — Swara Bhasker (@ReallySwara) July 10, 2019