ICC Cricket World Cup 2019: अर्जुन रामपाल, डीनो मोरिया से लेकर प्रीति जिंटा ने इस अंदाज में किया टीम इंडिया को Cheer

ICC Cricket World Cup 2019: एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से लेकर अनिल कपूर, संजय कपूर, वरुण धवन, करण वाही, सभी एक्टर-एक्ट्रेस टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके चलते वे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फोटो और मैसेज शेयर कर रहे हैं।

Pumped up for today’s game. The lucky charms, rituals all done. Come on India. Let’s do this. #indiavsNewzealand #SemiFinals #WorldCup19

बताते चलें कि आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैच है जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में मुकाबला हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

All the best to #TeamIndia for the semi finals. Looking forward to an exciting game. Come on INDIAAAA 🇮🇳 #INDvNz #SemiFinal1 #Ting