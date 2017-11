तोड़ी चुप्पी: 'पद्मावती' के विरोध पर बोले रणवीर, इससे पहले की कुछ गलत हो...

विवादों में घिरी फिल्म 'पद्मावती' को लेकर रणवीर सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह फिल्म और निदेर्शक संजय लीला भंसाली के साथ खड़े हैं। रणवीर ने कहा कि वह 200 प्रतिशत इस फिल्म और भंसाली के साथ हैं। मीडिया से रणवीर ने कहा कि मेरा 2०० प्रतिशत समर्थन इस फिल्म और भंसाली के साथ है। यह समय काफी संजीदा है और इस समय मुझे कुछ भी कहने से मना किया गया है। इस फिल्म से जुड़ा कोई भी आधिकारिक बयान आप इसके निमार्ताओं से प्राप्त कर लेंगे

एडिडास के 'फैशन डेस्टिनेशन डूर' स्टोर लांच पर मौजूद रणवीर ने विवादों से घिरी इस फिल्म के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी। फिल्म के बारे में की जाने वाली किसी भी टिप्पणी से पहले रणवीर ने कहा, यहां आने के लिए शुक्रिया। इससे पहले यहां कुछ भी गलत हो, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। देश के कुछ रज्यों में रिलीज से पहले ही प्रतिबंध का सामना करने वाली फिल्म 'पद्मावती' में रणवीर को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में देखा जाएगा।

भंसाली का कहना है कि उनकी यह फिल्म राजपुताना रानी पद्मावती के प्रति एक सम्मान है। इसके खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है, वह सिर्फ अफवाह है। फिल्म को अभी प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी रिलीज तारीख एक दिसंबर को तय थी, लेकिन निमार्ताओं ने इस तारीख को रिलीज टाल दी है। हालांकि अभी तक अगली डेट नहीं दी गई है।

#WATCH: Actor Ranveer Singh says 'I am 200% with the film and with my director Sanjay Leela Bhansali' on being asked about #Padmavati film. pic.twitter.com/ARjONDucly