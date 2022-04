Pranitha Subhash Pregnant: मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष, पति संग रोमांटिक अंदाज में दी Good News

Pranitha Subhash Pregnant: प्रणिता सुभाष (Pranitha Subhash) जल्द ही मां बनने वाली हैं। ये खुशखबरी एक्ट्रेस ने पति नितिन राजू के 34वें बर्थडे पर खास अंदाज में दी है। फैंस कपल को बधाई दे रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 11 Apr 2022 07:25 PM

