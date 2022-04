हुनरबाज के विजेता आकाश सिंह ने मुंबई आकर बेचा दूध, मंदिर में बनाई थी रहने की जगह

Hunarbaaz Winner Akash Singh Struggle Story: हुनरबाज के विजेता आकाश सिंह बिहार से आकर जब मुंबई रहे तो काफी स्ट्रगल किया। वह पार्क में प्रैक्टिस करते, मंदिर में रहे और कई छोटी नौकरियां कीं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 18 Apr 2022 06:40 PM

