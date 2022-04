Hunarbaaz Winner: आकाश सिंह बने शो के विजेता, ऑडिशन में ही परिणीति चोपड़ा ने रोते हुए कही थी ये बात

Hunazbaaz Winner Akash Singh: बिहार के रहने वाले आकाश सिंह कलर्स चैनल के टैलेंट शो हुनरबाज देश की शान 2022 के विजेता बन चुके हैं। ट्रॉफी के साथ ही आकाश को 15 लाख रुपये प्राइज मनी के तौर पर मिले हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 18 Apr 2022 06:25 AM

