कंगना से टक्कर नहीं लेंगे ऋतिक, दो हफ्ते पहले बदली 'सुपर-30' की रिलीज डेट

जब से ऋतिक रोशन ने अपनी नई फिल्म सुपर 30 का पोस्टर लॉन्च किया था। तभी से हर कोई बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहा था। क्योंकि, ऋतिक लंबे समय बाद परदे पर दिखने वाले हैं। इसके अलावा उनका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत से होने वाला था। जिनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी भी फिल्म सुपर-30 के साथ 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। लेकिन लगता है कि ऋतिक को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी सुपर-30 शायद 'मणिकर्णिका' जैसी बिग बजट फिल्म के सामने टिक नहीं पाएगी। इसी लिए फिल्म की रिलीज से महज दो हफ्ते पहले ही इसकी रिलीजिंग डेट बदल दी गई। इस बात की जानकारी ऋतिक ने खुद दी है।

Happy to announce that #Super30 is headed for release on July 26, 2019. बहुत जल्द समय बदलने वाला है! @RelianceEnt @NGEMovies @mrunal0801 @TheAmitSadh @nandishsandhu @super30film

अब इस दिन रिलीज होगी 'सुपर-30'...

तिक ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि अब वह इस फिल्म को 26 जुलाई के दिन रिलीज करने वाले है। ऋतिक ने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सुपर 30 अब 26 जुलाई, 2019 को रिलीज होने वाला है। इसी के साथ ऋतिक ने आगे लिखा है कि, 'बहुत जल्द समय बदलने वाला है।' बेचारे फैंस बॉक्स ऑफिस पर होने वाली इस तगड़ी भिड़ंत को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे लेकिन अफसोस कि अब ऐसा नहीं होगा।

