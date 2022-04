ऋतिक-सबा के बाद बॉयफ्रेंड का हाथ थामे दिखीं सुजैन खान, लोगों ने पूछा 'कॉम्पटीशन चल रहा?'

सुजैन खान (Sussanne Khan) का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने कथित बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी का हाथ थामे हुई नजर आ रही है। इससे कुछ देर पहले ही इसी जगह से ऋतिक रोशन और सबा आजाद भी निकले थे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Wed, 06 Apr 2022 06:18 AM

इस खबर को सुनें