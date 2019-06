ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार के 'सुपर 30' छात्रों को एक खूबसूरत मैसेज के साथ दी शुभकामनाएं!

फिल्म 'सुपर 30' में आनंद कुमार की भूमिका निभा रहे ऋतिक रोशन इन दिनों आई.आई.टीप्रवेश परीक्षा द्वारा घोषित रिजल्ट से बेहद खुश है क्योंकि इस परीक्षा को आनंद कुमार के छात्रों ने शानदार अंको के साथ पास कर लिया है। ऋतिक रोशन ने सभी विधयर्थियों को उनके सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही में उन्होंने यह भी व्यक्त किया की वह इन छात्रों से मिलने की चाह रखते है।

सुपरस्टार ने अपने सोशल मीडिया पर छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा,"Super 30 is a reality which takes place every year. It’s not a celebration of the past. Kudos to this year’s students! I would love to meet all of them. ”

आनंद कुमार के नवीनतम 'सुपर 30' बैच में से 18 छात्रों ने सफलतापूर्वक आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली है, जहाँ बाकी लोगों को एनआईटी में जगह मिल गयी है और यह दोनों देश के प्रमुख इंस्टिट्यूट है और इस खबर से खुश होकर, ऋतिक निश्चित रूप से एचीवर्स को शुभकामनाएं देने से खुद को रोक नहीं सके।

फिल्म 'सुपर 30' के सफ़र के माध्यम से, ऋतिक और आनंद कुमार के छात्र निश्चित रूप से एक अटूट बंधन में बंधते हुए नज़र आ रहे है। आनंद कुमार के कोचिंग सेंटर से पूर्व छात्रों द्वारा फ़िल्म के ट्रेलर में ऋतिक के दमदार किरदार को सरहाना से ले कर व्यक्तिगत रूप से ऋतिक द्वारा इन छात्रों को शुभकामनाएं देने तक, सुपरस्टार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है कि वह अपने किरदार से कितने जुड़े हुए है।

फिल्म 'सुपर 30' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर एक प्रभावशाली ओपनिंग नोट पर शुरू होता है जो इस तथ्य को साबित करता है कि भारत एक महाशक्ति है और इसके बाद ऋतिक फ़िल्म में भारतीय गणितज्ञ आनंद कुमार की भूमिका निभा रहे है, जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा आईआईटी जेईई के लिए तैयार करते है।

ऋतिक ने अपने किरदार को शतप्रतिशत निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभिनेता ने हमें विश्वास दिलाया है कि वह सरल और महत्वाकांक्षी आनंद ही है जो "सुपर 30" की कहानी में ज्ञान के भंडार के साथ जान भूंक देते है। छात्रों से मिल रही सराहना इस बात का प्रमाण है कि ऋतिक ने आनंद कुमार के हावभाव को बखूबी अपने किरदार में उतारा है!