'वॉर' अमेरिकी Box Office पर आग लगा रही है, 5 दिनों में 225 करोड़ की कमाई

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म वॉर (War) की रफ्तार बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस ने इंडियन बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद लगाता विदेशों में जमकर कमा रही है। ट्रेड पंडित रमेश बाला की अनुसार फिल्म ने वॉर का वर्ल्डवाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 225 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। फिल्म की कमाई 300 करोड़ के पार जाने में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगी। अगर इस कदर ही कमाई रही तो फिल्म शायद 400 करोड़ के पार भी चली जाए। टाइगर ऋतिक के साथ इस फिल्म में वाणी कपूर भी हैं।

अब बात इस फिल्म वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई करते हैं। दैनिक जागरण खबर के अनुसार, फिल्म वॉर ने नॉर्थ अमेरिका में 2 मिलियन डॉलर (लगभग 15 करोड़) कमाई का रिकॉर्ड बना दिया है। यूएई में वॉर का चार दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 10.55 करोड़ पर पहुंच चुका है, जबकि बाकी जीसीसी देशों में वॉर ने 5.20 करोड़ जमा कर लिये हैं। ओवरसीज में फिल्म 1300 से अधिक स्क्रींस पर रिलीज़ की गयी थी।

