Box Office Collection: ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सुपर 30' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले हैं और फिल्म के पहले दिन की कमाई भी ठीक-ठाक थी। अब फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 18.90 करोड़ की कमाई कर ली है। तो इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में 30.02 करोड़ कमा लिए हैं।

#Super30 has a turnaround on Day 2... Witnesses super growth at plexes of Tier-2 cities and also shows an upward trend in mass circuits... Will score big numbers on Day 3... Eyes ₹ 50 cr [+/-] weekend... Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr. Total: ₹ 30.02 cr. India biz.