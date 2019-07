ऋतिक रोशन की फिल्म 'Super 30' ऑनलाइन हुई लीक

ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, खबरें आ रही हैं कि 'सुपर 30' ऑनलाइन लीक हो गई है। खबरें आ रही हैं कि फिल्म पाइरेसी वेबसाइट तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) पर लीक हुई है। बता दें कि इस वेबसाइट के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई भी की जा चुकी है, इसके बावजूद वेबसाइट पर फिल्में लीक हो रही हैं।

वैसे 'सुपर 30' पहली फिल्म नहीं है जो ऑनलाइन लीक हो। इससे पहे कई बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की फिल्में लीक हो चुकी हैं। हां, लेकिन फिल्म के लीक होने से इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है।

ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन...

फिल्म के अब तक की कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 11.83 करोड़, दूसरे दिन 18.19 करोड़ कि कमाई की थी। तो इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में 30.02 करोड़ कमाए लिए हैं। अभी रविवार के कलेक्शन की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार की कमाई मिलाकर फिल्म 50 करोड़ के आस-पास होगी।

#Super30 has a turnaround on Day 2... Witnesses super growth at plexes of Tier-2 cities and also shows an upward trend in mass circuits... Will score big numbers on Day 3... Eyes ₹ 50 cr [+/-] weekend... Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr. Total: ₹ 30.02 cr. India biz.