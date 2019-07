बिहार के बाद अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई ऋतिक रोशन की फिल्म 'Super 30'

ऋतिक रोशन स्टारर 'सुपर 30' को बिहार के बाद अब राजस्थान में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'सुपर 30 आनंद कुमार की प्रेरित करने वाली जिंदगी पर आधारित फिल्म है। ये शानदार विल पावर और दृढ़ निश्चय का एक बेहतरीन उदाहरण है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। हमें ऐसी फिल्मों से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के युवाओं में एजुकेशन की महत्व को लेकर जागरूक करना चाहिए। मैं राजस्थान में इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करता हूं'।

#Super30 based on the real story of Mr. #AnandKumar is an inspiring film of recent times. It is an excellent example of exceptional willpower and determination, that despite all odds- success is achievable.

We must take inspiration from such films and imbibe the value of 'excellence in education' in the youth of our society today. I hereby declare this film tax-free in the state of #Rajasthan.#Super30