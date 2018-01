बर्थडे पर ऋतिक को पापा ने दिया ये स्पेशल गिफ्ट, कृष 4 को लेकर किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन आज अपना 44 वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऋतिक को इस खास मौके पर खूब बधाइयां मिली हैं। लेकिन सबसे खास बधाई तो उन्हें अपने पापा राकेश रोशन से मिली है।

दरअसल, राकेश रोशन ने ट्विटर के जरिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कृष का अगला पार्ट कृष 4 साल 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। उन्होंने लिखा, इससे बेस्ट दिन और क्या होगा कि हम एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि ऋतिक रोशन की फिल्म कृष, जिस सीरीज़ की पहली तीन फिल्में कामयाब रही है, अब उसका अगला भाग 2020 में रिलीज होगा।

Today is perhaps the best day to make the release day of Krrish 4 official. Christmas 2020 it is. A gift for all of you on Hrithiks birthday. Happy birthday @iHrithik