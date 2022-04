रेहान संग एयरपोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, ट्रोल बोला- 'बाप- बेटा अलग अलग गाड़ी में क्यों? मिला ये जवाब

हाल ही में ऋतिक बेटे रेहान रोशन के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए तो उनका नया लुक फैन्स को भा गया। एक ओर जहां फैन्स ने दोनों की तारीफ की तो वहीं कुछ ने ऋतिक- रेहान को अलग अलग कार में आने पर ट्रोल किया।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Fri, 01 Apr 2022 06:10 PM

