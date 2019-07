ऋतिक रोशन ने शेयर किया मां के वर्कआउट का वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ Viral

ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। वो अपने जिम वर्कआउट के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक की तरह उनकी मां भी फिटनेस फ्रीक हैं। अब हाल ही में ऋतिक ने अपनी मां का वीडियो शेयर किया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऋतिक की मां पहले वर्कआउट करती हैं और फिर डांस करने लग जाती हैं और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि वो और कोई गाने पर नहीं बल्कि बेटे ऋतिक की फिल्म सुपर 30 के सॉन्ग जुगराफिया पर डांस कर रही हैं। ये वीडियो बहुत प्यारा है।

ऋतिक ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वेट फॉर इट... #championoflife #supermom #loveyoumama"

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan) on Jul 22, 2019 at 7:30am PDT

ऋतिक की मां के इस वीडियो को न सिर्फ उनके फैन्स बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लाइक किया है।

सुपर 30 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बीते रविवार को यानि फिल्म के दसवें दिन अच्छी कमाई की है। फिल्म ने इस वीक अपने रफ्तार बढ़ाते हुए 10वें दिन 10 करोड़ की कमाई की है।

Dhakkad: कंगना रनौत इस फिल्म में निभाएंगी एक जासूस का किरदार, देश के इन हिस्सों में होगी शूटिंग

Gauri Khan ने तीनों बच्चों की फोटो शेयर कर लिखी दिल को छू लेने वाली बात

खबरों की मानें तो फिल्म सुपर 30 का यह रफ्तार रहा तो इस सप्ताह 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को जहां फिल्म 4.51 करोड़ रुपये का आंकड़ा दर्ज करा पाई थी तो वहीं, शनिवार को फिल्म बेहतरीन कमाई का आंकड़ा दर्ज कराते है कुल 8.53 करोड़ रुपये की रकम हासिल की थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक विकास बहल द्वारा निर्देशित फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' ने रविवार को करीब 10.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ रविवार की कमाई के साथ फिल्म की कुल कलेक्शन 99 करोड़ रुपये हो गया है। आपको बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट्स की तरण आर्दस ने अनुमान लगाया था कि फिल्म रविवार को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा हासिल कर लेगी।

#Super30 is faring best in #Mumbai and #DelhiUP circuits, followed by #Punjab and #Mysore circuits... Contribution from these circuits...

Mumbai: ₹ 27.71 cr

DelhiUP: ₹ 18.25 cr

Punjab: ₹ 7.84 cr

Mysore: ₹ 5.61 cr

Total till [Saturday] 20 July 2019. India biz.

👍👍👍