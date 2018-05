कंचनजंगा फतह करने वाले अर्जुन वाजपेयी के साहस को रितिक ने किया सलाम

रितिक ने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंघा जिसकी ऊंचाई करीब 8,000 मीटर से अधिक की चढ़ाई करने में करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी को बधाई दी है ।अर्जुन की जीत पर उनकी मां प्रिया वाजपेयी भी बेहद खुश हैं। प्रिया कहती हैं कि अर्जुन ने अपने हौसले के दम पर यह कारनामा कर दिखाया।

अभिनेता रितिक रोशन सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर काफी अपडेट रहते हैं। ऋतिक रोशन ने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी (8,000 मीटर से अधिक) कंचनजंघा को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी को बधाई देते हुए कहा है कि वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। माउंटेन ड्यू के ब्रांड एंबेसडर ऋतिक ने अर्जुन की सफलता के बारे में कहा, अर्जुन की कहानी असाधारण है। उनका साधारण चीजों से आगे निकलने का बेजोड़ उत्साह और उनकी इच्छा ने उन्हें इस असाधारण सफलता को हासिल करने में मदद की।

उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे और मैं माउंटेन ड्यू के 'रिस्क टेकर्स ऑफ इंडिया' अभियान के लिए स्क्रीन पर उनकी भूमिका निभाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

Congratulations arjun !!! Unbelievable ! I know how hard and how long u trained for this victory ! Very inspiring ! More power to you 👍 https://t.co/LAWBiOzqkh