पटना में जलजमाव को लेकर ऋतिक रोशन ने जताई चिंता

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव से जूझ रहे लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। ऋतिक ने हाल ही में अपनी फिल्म 'सुपर 30' में पटना के रहने वाले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के किरदार को निभाया था।

ऋतिक ने ट्विटर पर लिखा कि वह उम्मीद करते हैं वहां स्थिति बेहतर हो जाए। ऋतिक ने ट्वीट किया कि मेरा दिल पटना के उन लोगों के साथ है जो लगभग एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश के चलते जलजमाव से जूझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थिति वहां जल्द से जल्द बेहतर हो जाए।

बिहार में भारी बारिश ने 43 लोगों की जान ले ली है और हजारों इससे प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण विद्यालय बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, यहां तक कि निजी और आधिकारिक समारोह की तारीखें भी आगे बढ़ा दी गई है। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले सेलेब्रिटीज जैसे कि मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी ने भी पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से अपील की है।

My heart goes out to the people of Patna who have been battling floods caused by torrential rain since almost a week now. I hope the situation gets better there soon.