Hrithik & Saba: पेरिस के बाद अब लंदन में एन्जॉय कर रहे ऋतिक रोशन और सबा आजाद, देखें फोटोज और वीडियो

बॉलीवुड के सुपर डैशिंग एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और एक्ट्रेस- सिंगर सबा आजाद (Saba Azad) इन दिनों साथ में वैकेशन एन्जॉय कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और सबा आजाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अक्सर पोस्ट्स करते रहते हैं। ऐसे में अब सबा आजाद ने लंदन से फोटोज और वीडियो शेयर किया है, जिस में उनके साथ ऋतिक रोशन भी नजर आ रहे हैं। इन फोटोज और वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं।

क्या है सबा आजाद का पोस्ट

दरअसल सबा आजाद ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद का ये पोस्ट रॉनी स्कॉट जैज़ क्लब के हैं, जो लंदन में है। एक फोटो और वीडियो में ऋतिक रोशन और सबा आजाद, क्लब के अंदर एन्जॉय करते दिख रहे हैं तो एक फोटो में दोनों क्लब के एंट्री प्वाइंट पर खड़े होकर पोज कर रहे हैं। इस पोस्ट के साथ सबा आजाद ने कैप्शन में लिखा- Where the jazz cats at??

पेरिस में थे सबा और ऋतिक

याद दिला दें कि इससे पहले सबा आजाद ने एक तस्वीर शेयर की थी, जो पेरिस की थी। तस्वीर में सबा आजाद बैठी नजर आ रही हैं और उनके सामने टेबल पर कॉफी कप रखा है। तस्वीर में सबा आजाद काफी खूबसूरत दिख रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए सबा आजाद ने कैप्शन में लिखा, 'ये सेल्फी नहीं है, ये मेरी कॉफी नहीं है।' इसके साथ ही सबा ने बताया कि ये फोटो ऋतिक रोशन ने क्लिक की है।

क्या रिलेशनशिप में हैं सबा- ऋतिक?

कहा जा रहा है कि ऋतिक और सबा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोनों में से किसी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। गौरतलब कि बीते कुछ वक्त से ऋतिक रोशन का नाम सिंगर- एक्टर सबा आजाद संग जुड़ रहा है। ऋतिक और सबा कई बार साथ में स्पॉटिड हो चुके हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे के फोटोज- वीडियोज पर कमेंट करते रहते हैं। इसके साथ ही ऋतिक के परिवार से भी कई लोग सबा पर रिएक्ट कर चुके हैं। सबा,ऋतिक के घर पर प्राइवेट इवेंट भी कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी क्लोज हैं लेकिन शादी को लेकर जल्दी नहीं करना चाहते हैं।