कैंसर सर्जरी के बाद फैमिली से मिले राकेश रोशन, ऋतिक ने सेलीब्रेट किया बर्थडे

गले के कैंसर से जूझ रहे दिग्गज फिल्म निर्देशक राकेश रोशन (Rakesh Roshan) की सर्जरी के बाद फैमिली से मिले और इस दौरान ऋतिक ने अपना 45वां जन्मदिन भी सेलीब्रेट किया। बेटे ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने पिता राकेश रोशन और फैमिली के साथ वाली फोटो खुद शेयर की और लिखा- "यह प्यार की ताकत है। मेरे पिता का साथ देने और उनके लिए दुआ करने के लिए शुक्रिया!"

ऋतिक रोशन के बर्थडे पर Ex-वाइफ सुजैन ने लिखा ये इमोशनल मैसेज, शेयर की PHOTO

And he’s up and about😊

Power of love!

Thank you all for being with him and helping him power through.

Today was a great day. pic.twitter.com/p4DPNokTgO