HT-Mint Asia Leadership Summit 2019: Hrithik Roshan ने की Katrina Kaif की तारीफ, कही ये बात

ऋतिक रोशन ने अपनी बिग बैंग फिल्म को-स्टार कैटरीना कैफ को ‘मजदूर’ बताया है। या यूं कहिए कि उन्होंने कैटरीना की तुलना एक मजदूर से की है। डांस को एकदम परफेक्ट जब तक वे नहीं कर लेती उन्हें चैन नहीं आता है। ऋतिक रोशन का कहना है कि कैटरीना एक हार्डवर्क गर्ल हैं। जो मेहनत करने में विश्वास रखती हैं। ये बयान ऋतिक रोशन ने हिन्दुस्तान टाइम्स मिंट एशिया लीडरशिप सम्मिट, सिंगापुर में दिया है।

ऋतिक रोशन से जब पूछा गया कि शूटिंग के दौरान कैटरीना और आप में से कौन सबसे ज्यादा रीटेक लेता था तो उन्होंने बताया कि मैं कैटरीना को हमेशा से ही कहता आया हूं जिसे वे एक अपमान की तरह लेती हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं होता है। मैं उन्हें मजदूर एक अच्छे सेंस में बुलाता हूं। जितनी मेहनत वे अपने काम को निखारने में करती हैं कोई नहीं करता है। और वे मेरे लिए बेस्ट हैं। \

