ऋतिक-टाइगर की फिल्म 'वॉर' ने किया कमाल, 11 दिन में फिल्म ने कमाए इतने करोड़

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'वॉर' की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई जारी है। फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 11 दिन में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बता दें कि वॉन ने 11 दिन में 257.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

#War flies high yet again... Biz shows a big upturn on [second] Sat, making its journey to ₹ 300 cr a surety... #War [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr. Total: ₹ 246.80 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 257.75 cr. #India biz.