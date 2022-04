VIDEO: ऋतिक रोशन और सबा आजाद एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, हाथों में हाथ डाले दिखे दोनों

ऋतिक रोशन इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। ऋतिक का नाम एक्टर और म्यूजिशियन सबा आजाद के साथ जोड़ा जा रहा है। अब मंगलवार को ऋतिक और सबा को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Tue, 05 Apr 2022 05:08 PM

इस खबर को सुनें