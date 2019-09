पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती से बॉलीवुड सेलेब्स एक्साइटेड, सोशल मीडिया पर दिए ये रिएकशन्स

‏प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में रविवार को 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पीएम मोदी और भारत की तारीफ की, वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका को भारत का अच्छा दोस्त बताया। इस इवेंट को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स भी काफी एक्साइटेड रहे और सोशल मीडिया के जरिए अपने रिएक्शन दिए।

अनुपम खेर ने लिखा, '#HowdyModi में सबकुछ बहुत शानदार रहा। मैंने कभी दो देशों के बीच ऐसी बॉन्डिंग नहीं देखी। ह्यूस्टन में पचास हजार भारतीयों की प्रतिक्रिया और जयकार भावनात्मक और ऐतिहासिक थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप एक वास्तविक रॉकस्टार हैं। जय हो!'

Everything about #HowdyModi was SPECTACULAR. Never have I seen such bonding between two countries. Reaction & cheering of the crowd of 50000 Indians in Houston was emotional & historical. And Hon. Prime Minister @narendramodi ji!! You are a real ROCKSTAR. Bravo. Jai Ho! 🙏🇮🇳

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 22, 2019

ऋषि कपूर ने लिखा- #howdymodi “Go Modi” - “Go Trump” - Houston, US. Proud of our being. समुदाय पर गर्व है। भारत पर गर्व है।

#howdymodi “Go Modi” - “Go Trump” - Houston, US. 🇮🇳🇺🇸 Proud of our being. Proud of the community. Proud of India.

— Rishi Kapoor (@chintskap) September 22, 2019

करण जौहर ने लिखा, भारत और दुनियाभर में रहने वाले भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। नरेंद्र मोदी ने कितना प्रेरणादायक और ठोस भाषण दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भीड़ के साथ भारतीय प्रधानमंत्री को चियर्स करते रहे।

Proud moment for India and fellow indians across the globe . What an inspiring and solid address by @narendramodi . @POTUS also in awe as crowd cheers for the indian prime minister.#HowdyModi

— Karan Johar (@karanjohar) September 22, 2019

विवेक ओबेरॉय ने लिखा- 'नरेंद्र मोदी जी हम भारतीयों को इतना गौरवान्वित करवाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने केवल यह कल्पना की थी, आपने इसे वास्तविकता में बदल दिया।'