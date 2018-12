हनी सिंह के कमबैक गाने 'मखना' ने मचाई धूम, बार-बार देखा जा रहा है ये वीडियो

यो यो हनी सिंह ने बीते दिन अपना कमबैक गीत 'मखना' रिलीज कर दिया है और इसी के साथ संगीतकार ने एक ओर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महज 24 घंटे में यूट्यूब पर 10 मिलियन व्यू हासिल करने वाला यह सबसे तेज गाना बन गया है।

लैटिन मूल से रेगेटोन बीट्स के एक स्पर्श के साथ, गीत इतना क्रियात्मक और इलेक्ट्रिक चार्टबस्टर है कि इसे 5 लाख लाइक्स तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और गाने को मिल रही प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि यो यो हनी सिंह एक बार अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है।

'मखना' को अब तक 19 मिलियन बार देखा चुका है और अभी भी यूट्यूब पर टॉप में ट्रेंड कर रहा है। देश के पसंदीदा यो यो हनी सिंह के कमबैक गीत के लिए देश भर के प्रशंसकों के बीच अपार प्रत्याशा थी और यो यो अपनव प्रशंसकों की हर उम्मीद पर खरे उतरे है।

संगीतकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,"

Makhna has taken over !!!

#1 on Trending in India.

#1 in the world Charts.

Trending in 13 Countries.

Fastest 2 Million Views.

Fastest 500k Likes on Video.

Fastest 1 crore views."

ये गाना यो यो हनी सिंह द्वारा रचित है और इसे हनी सिंह ने ही नेहा कक्कड़, सिंहस्टा, पिनाकी, सीन, एलीस्टेयर के साथ गाया है और लिरिक्स और गीत यो यो हनी सिंह, सिंहस्टा और होमी दिलीवाला द्वारा लिखे गए हैं। सुनें मखना सॉन्ग-