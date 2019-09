Emmy 2019: हॉलीवुड एक्टर बिल हैडर को 'बैरी' के लिए मिला 'बेस्ट कॉमेडियन एक्टर' का अवॉर्ड

अभिनेता बिल हैडर (Bill Hader) को 'बैरी' के लिए लीड एक्टर इन ए कॉमेडी सीरीज केटेगरी में एमी अवॉर्ड्स (Emmy Awards) मिला है। उन्होंने अवॉर्ड स्वीकार करते हुए शो के सह-निर्माता एलेक बर्ग का शुक्रिया अदा किया।

हैडर और बर्ग द्वारा सह-निर्मित, 'बैरी' (Barry) में एक पेशेवर हत्यारे की कहानी दिखाई गई है, जो खुद के अंदर छिपे अभिनय के प्रति जुनून को जानने के बाद अपना जीवन बदलने की कोशिश करता है। हैडर को फिल्म में शानदार अभिनय के लिए सराहा गया है। उन्होंने अपने भाषण में बर्ग का शुक्रिया अदा किया। हैडर, जो शो के निर्देशक भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रेस उनसे अक्सर पूछती है कि आप खुद को कैसे निर्देशित करते हैं?।

इस पर उन्होंने कहा कि शो में बहुत सारे बेहतर निर्देशक हैं। मैं वास्तव में जिस व्यक्ति के पास जाता हूं, वह मेरे दोस्त और सह-निर्माता, एलेक बर्ग हैं। और आमतौर पर एक टेक के बाद मैं एलेक के पास जाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं, 'आपको कैसा लगा?।

🎥 | televisionacad on Instagram: "School picture day, but make it television. Bill Hader, 71st #EMMYS winner for Outstanding Lead Actor in a Comedy Series for 'Barry.' pic.twitter.com/KqikcajLoc