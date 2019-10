ऋतिक रोशन का ये हॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं उठाती फोन, ट्वीट कर बताई वजह

ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे चार्मिंग एक्टर माने जाते हैं। हालांकि, बीमारी के चलते वे एक साल तक इंडस्ट्री से दूर रहे लेकिन ‘सुपर 30’ और ‘वॉर’ में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतते नजर आए। हाल ही में ऋतिक रोशन ने भारतीय ओरिजन एक्ट्रेस और हॉलीवुड डीवा फ्रीडा पिंटो की फिल्म ‘डेजर्ट डांसर’ देखी जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फैंस को दी।

फिल्म में फ्रीडा की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या आपमें से किसी ने फ्रीडा पिंटो की फिल्म ‘डेजर्ट डांसर’ देखी? अगर नहीं तो देखें क्योंकि ये काफी रोमांचक है। सबसे बेहतरीन फिल्मों में से है जो अभी तक मैंने देखी है। बहुत ही शानदार स्टार कास्ट। पूरी टीम को बधाई।

Has anyone out there seen 'DesertDancer'? Pure passion ignited. Most incredible film I have seen.suchamazing actors.Bravo to d entire team.

N how amazing is Frieda Pinto. Nver seen anyone dance like that. Wanted 2 wish her but she doesn't pick up my phone! Maybe she'l get this.;)