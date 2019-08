Hollywood के इस सुपरहिट एक्टर ने की Varun Dhawan की तारीफ, कहा...

रेसलर-अभिनेता-निर्माता ड्वेन जॉनसन को इस बात की खुशी है कि अभिनेता वरुण धवन को उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस : हॉब्स एंड शॉ' पसंद आई और उनका कहना है कि वरुण सर्वश्रेष्ठ हैं।

जॉनसन के बहुत बड़े प्रशंसक वरुण ने ट्विटर पर लिखा कि इस फिल्म को देखने में उन्हें बेहद मजा आया। वरुण ने लिखा, समोआई संस्कृति को दी गई श्रद्धांजलि बेहद पसंद आई। लंदन चेज सीक्वेंस सर्वश्रेष्ठ रहा।

Watched #HobbsAndShaw . It’s great fun in the cinema. @TheRock really brings its. Loved the homage paid to the Samoan culture. The London chase sequence has to be the best