नहीं रहीं अनिल कपूर की यह को-स्टार एक्ट्रेस, 24 में निभाया था रेनी वॉकर का किरदार

ऐप पर पढ़ें

हॉलीवुड एक्ट्रेस एनी वर्शिंग का रविवार को कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। एनी ने कई मशहूर फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था लेकिन उन्हें ज्यादातर लोग अनिल कपूर स्टारर वेब सीरीज 24 में रेनी वॉकर नाम की FBI एजेंट का किरदार निभाने के लिए जानते हैं। एनी ने वीडियो गेम The Last of Us में टीज की आवाज भी डब की थी।

एनी ने लॉस एंजेलिस में ली अंतिम सांस

एनी ने रविवार को लॉस एंजेलिस में आखिरी सांस ली। The Associated Press की एक रिपोर्ट के मुताबिक वह पिछले काफी वक्त से कैंसर से जूझ रही थीं, हालांकि उन्हें कौन सा कैंसर था यह साफ नहीं है। वीडियो गेम The Last of Us के क्रिएटर नील ड्रकमैन ने ट्विटर पर लिखा- हमने एक कमाल की कलाकार और बहुत अच्छी इंसान को खो दिया है। मेरा दिल बहुत दुखी है। उसके करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

को-एक्टर्स ने ट्वीट करके जताया शोक

स्काई-फाई सीरीज 'टाइमलेस' में एनी के साथ काम कर चुके एक्टर एबीगेल स्पेंशर ने लिखा- हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं एनी वर्शिंग। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। एनी ने अपने 2 दशक के करियर में दर्जनों टीवी शोज में काम किया था और Star Trek: Enterprise के जरिए उन्हें पहली बार पर्दे पर क्रेडिट दिया गया था।

इन फिल्मों और शोज में किया था काम

24, Bosch, The Vampire Diaries, Runaways और The Rookie जैसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनका एनी हिस्सा रही थीं और सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो वह Star Trek: Picard में बॉर्ग क्वीन का किरदार निभाती नजर आई थीं। बता दें कि साल 2020 में एनी को कैंसर डायग्नोस किया गया था और डेडलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वह इसके बाद भी लगातार काम करती रही थीं।